На Сейшелах оппозиционного политика обвинили в колдовстве

Лидеру главной оппозиционной партии Сейшельских островов Патрику Эрмини было предъявлено обвинение в колдовстве. Об этом сообщило Сейшельское агентство печати.

«Суд первой инстанции Сейшел предъявил обвинения в понедельник восьми людям, в том числе Патрику Эрмини, главе «Объединенных Сейшел», — уточнили в СМИ.

Следственные действия идут в рамках открытого дела о колдовстве.

Известно, что у одного из обвиняемых, являющегося гражданином Танзании, в международном аэропорту Сейшел было обнаружено несколько предметов, предназначавшихся для колдовских ритуалов.

При этом глава оппозиции Эрмини задержан из-за упоминания в переписке в Whatsapp между танзанийцем и сейшельцем.

Эрмини считает свое задержание политически мотивированным.

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