Муфтий Москвы поддержал строительство новой мечети на улице Ахмата Кадырова

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в беседе с «Газетой.Ru» назвал «большой радостью» строительство новой мечети в Москве на улице Ахмата Кадырова в Южном Бутово. Он подчеркнул, что место строительства должно быть согласовано с властями и жителями города.

«Для любого мусульманина открытие мечети — большая радость, особенно в таком большом городе как Москва. Вопрос о нехватке в столице молельных помещений поднимается давно. Приятно осознавать, что процесс решения данной проблемы постепенно активизируется. В современных реалиях мечеть — это не только место для поклонения. Здесь верующие получают достоверные религиозные знания, ответы на многие актуальные для них вопросы, проводят значимые духовно-нравственные и благотворительные мероприятия. Все это положительно влияет на сохранение в обществе мира и согласия. Надеемся, что проект строительства мечети будет успешно реализован. Главное, чтобы место возведения храма было согласовано с городскими властями и местными жителями, чтобы были учтены пожелания и горожан», — сказал он.

Аляутдинов отметил, что практика, когда мечеть называют в честь конкретного человека, не противоречит Исламу, поэтому «нет ничего предосудительного», если храм будет носить имя Ахмата или Рамзана Кадыровых.

«Практика, когда мечеть называют именем конкретного человека, имеет место. Это совершенно не противоречит Исламу. Поэтому нет ничего предосудительного, если ее назовут в честь Ахмата или Рамзана Кадыровых. Главное помнить, что мечеть должна ассоциироваться прежде всего со Всевышним Аллахом и не иметь национального оттенка. Двери мечети открыты для всех без исключения, и каждому в ней должно быть спокойно и уютно», — подчеркнул он.

28 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что в московском районе Южное Бутово построят мечеть. Проект поддержал российский президент России Владимир Путин во время переговоров с главой Чечни. В публикации уточняется, что храм возведут на улице, названной в честь первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова.

Ранее в Кремле второй раз отказались комментировать избиение Никиты Журавеля сыном Кадырова.