Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Муфтий Москвы поддержал строительство новой мечети на улице Ахмата Кадырова

Муфтий Москвы допустил, что новую мечеть могут назвать в честь Рамзана Кадырова

close
100%
Саид Царнаев/РИА «Новости»

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в беседе с «Газетой.Ru» назвал «большой радостью» строительство новой мечети в Москве на улице Ахмата Кадырова в Южном Бутово. Он подчеркнул, что место строительства должно быть согласовано с властями и жителями города.

«Для любого мусульманина открытие мечети — большая радость, особенно в таком большом городе как Москва. Вопрос о нехватке в столице молельных помещений поднимается давно. Приятно осознавать, что процесс решения данной проблемы постепенно активизируется. В современных реалиях мечеть — это не только место для поклонения. Здесь верующие получают достоверные религиозные знания, ответы на многие актуальные для них вопросы, проводят значимые духовно-нравственные и благотворительные мероприятия. Все это положительно влияет на сохранение в обществе мира и согласия. Надеемся, что проект строительства мечети будет успешно реализован. Главное, чтобы место возведения храма было согласовано с городскими властями и местными жителями, чтобы были учтены пожелания и горожан», — сказал он.

Аляутдинов отметил, что практика, когда мечеть называют в честь конкретного человека, не противоречит Исламу, поэтому «нет ничего предосудительного», если храм будет носить имя Ахмата или Рамзана Кадыровых.

«Практика, когда мечеть называют именем конкретного человека, имеет место. Это совершенно не противоречит Исламу. Поэтому нет ничего предосудительного, если ее назовут в честь Ахмата или Рамзана Кадыровых. Главное помнить, что мечеть должна ассоциироваться прежде всего со Всевышним Аллахом и не иметь национального оттенка. Двери мечети открыты для всех без исключения, и каждому в ней должно быть спокойно и уютно», — подчеркнул он.

28 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что в московском районе Южное Бутово построят мечеть. Проект поддержал российский президент России Владимир Путин во время переговоров с главой Чечни. В публикации уточняется, что храм возведут на улице, названной в честь первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова.

Ранее в Кремле второй раз отказались комментировать избиение Никиты Журавеля сыном Кадырова.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий