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Россиян предупредили об опасных последствиях коронавируса, связанных с ЖКТ

Врач Харитонов: проблемы в работе ЖКТ могут начаться после коронавируса

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Shutterstock

Люди, которые переболели коронавирусом, могут столкнуться с проблемами в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), рассказал kp.ru врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов.

По его словам, к таким последствиям, в том числе, могут привести наши действия: самолечение, бесконтрольный прием лекарств и БАДов.

«С другой стороны, негативное влияние на желудочно-кишечный тракт оказывает сам вирус. Он способен вызывать повреждение клеток желудка и кишечника, что может приводить к расстройствам пищеварения на фоне вирусной инфекции», — предупредил врач.

Помимо этого, после перенесенного заболевания у пациента в 6-12 раз повышается риск развития функциональных заболеваний органов пищеварения — функциональной диспепсии (ФД) и синдрома раздраженного кишечника (СРК). Чтобы защититься от подобных последствий, Харитонов советует проходить вакцинацию и лечиться только по советам врача.

«Сами вы можете принять дома простые жаропонижающие и обезболивающие — парацетамол или ибупрофен. Что касается народных средств, которые якобы предотвращают проникновение коронавируса в клетки, или продуктов, якобы способных «нейтрализовать» размножение вируса — то это мифы. Ничего подобного не существует», — заключил эксперт.

В конце сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что коронавирус до сих пор меняется, однако новые штаммы не отличаются агрессивностью.

Ранее в Минздраве оценили уровень заболеваемости COVID-19 в России.

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