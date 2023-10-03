Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хамовнический суд во второй раз начнет рассматривать дело о краже 70 миллионов у Чубайса

Хамовнический суд начнет рассматривать дело о краже 70 миллионов у Чубайса

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Во вторник в Хамовническом суде Москвы начнет рассматриваться дело о крупной краже у бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию, полученную из суда.

Заседание суда начнется в 14:00.

Хамовнический суд уже во второй раз будет рассматривать дело о краже у Чубайса 70 миллионов рублей. Ранее это дело было передано в другой суд, но затем оно вернулось в Хамовнический суд.

Уголовное дело было возбуждено в 2016 году. По делу проходят бывший председатель правления ООО «УК Роснано» Илья Сучков, бывший член политсовета «Партии народной свободы» Муса Садаев, двое охранников Антон Поляков и Алексей Уляхин.

Ранее бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс решил не комментировать слова президента России Владимира Путина о том, что его деятельность во главе государственной корпорации с финансовой точки зрения «явно не удалась».

Путин во время Восточного экономического форума заявил, что в структуре нанотехнологий, которую Чубайс возглавлял несколько лет, образовалась большая финансовая дыра. По словам Путина, Чубайс удрал, а в «Роснано» продолжаются сложные процессы.

С 2022 года Чубайс находится в Израиле.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий