Хамовнический суд во второй раз начнет рассматривать дело о краже 70 миллионов у Чубайса

Во вторник в Хамовническом суде Москвы начнет рассматриваться дело о крупной краже у бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию, полученную из суда.

Заседание суда начнется в 14:00.

Хамовнический суд уже во второй раз будет рассматривать дело о краже у Чубайса 70 миллионов рублей. Ранее это дело было передано в другой суд, но затем оно вернулось в Хамовнический суд.

Уголовное дело было возбуждено в 2016 году. По делу проходят бывший председатель правления ООО «УК Роснано» Илья Сучков, бывший член политсовета «Партии народной свободы» Муса Садаев, двое охранников Антон Поляков и Алексей Уляхин.

Ранее бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс решил не комментировать слова президента России Владимира Путина о том, что его деятельность во главе государственной корпорации с финансовой точки зрения «явно не удалась».

Путин во время Восточного экономического форума заявил, что в структуре нанотехнологий, которую Чубайс возглавлял несколько лет, образовалась большая финансовая дыра. По словам Путина, Чубайс удрал, а в «Роснано» продолжаются сложные процессы.

С 2022 года Чубайс находится в Израиле.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.