Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Авакова и Мельничука* внесли в реестр террористов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес Авакова в реестр террористов и экстремистов

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков и экс-командир батальона «Айдар»* признан в России экстремистским и запрещен) Сергей Мельничук внесены в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщили в Росфинмониторинге.

«Мельничук Сергей Петрович, 26.01.1972 г.р., г. Винница Украинской ССР. Аваков Арсен Борисович, 02.01.1964 г.р., п. Им. Кирова г. Баку Азербайджанской ССР», — уточнили в реестре.

В начале февраля на Украине начались массовые обыски. Пришли к Авакову и миллиардеру Игорю Коломойскому.

В конце августа Росфинмониторинг внес двух студентов ВШЭ в перечень экстремистов и террористов

В середине сентября украинскую телеведущую Марию Ефросинину осудили на семь лет за «фейки» об армии. Дело, основанием для которого стали посты в социальной сети, расследовалось с апреля 2022 года. На Украине Ефросинина — почетный посол фонда ООН и известная журналистка.

Ранее бывший глава МВД Украины Аваков намекнул, что заранее знал об ударе по Крымскому мосту.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий