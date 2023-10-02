Авакова и Мельничука* внесли в реестр террористов Росфинмониторинга

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков и экс-командир батальона «Айдар»* признан в России экстремистским и запрещен) Сергей Мельничук внесены в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщили в Росфинмониторинге.

«Мельничук Сергей Петрович, 26.01.1972 г.р., г. Винница Украинской ССР. Аваков Арсен Борисович, 02.01.1964 г.р., п. Им. Кирова г. Баку Азербайджанской ССР», — уточнили в реестре.

В начале февраля на Украине начались массовые обыски. Пришли к Авакову и миллиардеру Игорю Коломойскому.

В конце августа Росфинмониторинг внес двух студентов ВШЭ в перечень экстремистов и террористов

В середине сентября украинскую телеведущую Марию Ефросинину осудили на семь лет за «фейки» об армии. Дело, основанием для которого стали посты в социальной сети, расследовалось с апреля 2022 года. На Украине Ефросинина — почетный посол фонда ООН и известная журналистка.

Ранее бывший глава МВД Украины Аваков намекнул, что заранее знал об ударе по Крымскому мосту.