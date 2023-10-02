В трех округах Подмосковья сменили работу светофоров

Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области скорректировали режим работы трех светофоров, работы провели в Лыткарине, Воскресенском и Богородском округах, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«В городе Лыткарино сократили время заезда на улицу Степана Степанова с Лыткаринского шоссе. В городе Электроугли скорректировали режим работы светофора на пересечении улиц Железнодорожной и Малое Васильево в связи с открытием М-12. А в поселке Белозерский Воскресенского округа внесли корректировки и добавили отдельный режим работы на выходные для светофора на пересечении улиц Центральной и Юбилейной», — говорится в сообщении.

В Мытищах продолжается мониторинг и точечная корректировка всех светофорных объектов на Осташковском и Пироговском шоссе, а на Волковском шоссе ведут работы по внедрению адаптивного управления светофорами.

Всего с начала года провели около 290 мероприятий по ликвидации пробок и оптимизации движения на дорогах Московской области.