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Поток беженцев из Карабаха в Армению почти прекратился

ТАСС: поток беженцев из Карабаха в Армению практически прекратился

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David Ghahramanyan/Reuters

Поток беженцев из Нагорного Карабаха в Армению практически прекратился, в регионе остались только должностные лица и минимальное число жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

«Основной людской поток остановился, там остаются должностные лица и ограниченное количество населения», — сообщила она.

По ее словам, по последним данным в Армению прибыли 100520 вынужденных переселенцев из Карабаха, таким образом, их число не изменилось по сравнению со вчерашним днем.

Ранее Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщение оборонного ведомства Армении об обстреле силами республики машины, перевозившей продукты питания для армянских военнослужащих в направлении населенного пункта Зеркенд Басаркечярского района. Днем 2 октября Министерство обороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли машину, перевозившую еду для личного состава армянских ВС, расположенных у села Кута на границе двух стран.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.

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Война в Карабахе
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