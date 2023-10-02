Пожилой россиянин пытался взыскать алименты с покойной матери

60-летний житель Екатеринбурга по имени Игорь обратился в суд и попытался взыскать алименты с матери, которой не стало 3 года назад. Как сообщила пресс-служба Свердловского областного суда, родители Игоря развелись в 1978 году, ребенок остался с отцом. Отец мальчика обратился в Кировский районный народный суд Свердловска с требованием о взыскании с бывшей супруги алиментов на содержание ребенка. Иск был удовлетворен.

Только спустя 42 года Игорь узнал от умирающего отца, что мать не платила ни копейки. С учетом денежных реформ родительский долг почившей составил более 400 тысяч рублей.

Так как женщины уже нет в живых, взыскать долг Игорь потребовал с ее наследника. Только это оказался родной сын Игоря. Но попытка оказалась неудачной. Сначала суд отказал ему, потому что у мужчины не было на руках судебного решения о том, что мать должна платить ему алименты.

А когда мужчина предоставил записи из архива, в пересмотре дела ему вновь отказали. Все потому, что обстоятельства, на которые ссылался заявитель, не были вновь открывшимися, он последовательно ссылался на них при рассмотрении дела, пояснили в пресс-службе Областного суда.

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