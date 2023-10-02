Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Второкласснику разорвало щеку в школьном туалете в Кыштыме

В Челябинской области ребенку разорвало щеку штырем от ручки в туалете школы

close
100%
Мой Кыштым/VK

В школе Кыштыма ученику разорвало щеку в туалете, мальчик едва не лишился глаза. Об этом сообщается в Telegram-канале «АЧН».

Второклассник ждал своей очереди возле кабинки школьного туалета, на двери не было ручки, из замка торчал металлический штырь, в какой-то момент дверь резко открылась, штырь воткнулся мальчику в щеку.

Ребенку на месте оказали медицинскую помощь и госпитализировали, пострадавшему пришлось наложить на рану несколько швов.

По словам матери мальчика, руководство школы знало о том, что дверная ручка неисправна, но прикручивать ее не торопилось, женщина обратилась в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности администрацию образовательного учреждения.

Ранее третьеклассница сломала позвоночник в школьной столовой в Новосибирске.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий