Россиянина будут судить за сожжение жены на даче

Житель Хабаровска предстанет перед судом за сожжение его собственной жены. Он облил женщину бензином и поджег. Медики не смогли спасти пострадавшую, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В июне 2023 года пара была на даче в селе Черная речка Хабаровского района. По данным СК, пьяный 41-летний мужчина что-то не поделил с супругой и во время перепалки облил ее смесью бензина и масла, после чего поджег. 44-летней женщины не стало через несколько дней в больнице из-за термических ожогов.

Хабаровчанина задержали. Во время расследования следователи выяснили все обстоятельства происшествия и завели уголовное дело. Документы будет рассматривать Хабаровский краевой суд.

Ранее в Подмосковье на автозаправке мужчина напал с ножом на женщину и сильно ранил ее. Между ранее незнакомыми 47-летним мужчиной и 29-летней женщиной завязалась словесная перепалка, которая закончилась тем, что мужчина достал нож и нанес оппонентке несколько ударов в грудь и живот.

Ранее американка подожгла клинику, в которой делали аборты.