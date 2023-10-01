Кадыров рассказал о своем здоровье

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о своем здоровье и заверил, что сейчас абсолютно здоров. Об этом сообщается в Telegram-канале российского журналиста Павла Зарубина.

Кадыров, говоря о тех, кто распространяет недостоверные сведения о состоянии его здоровья, подчеркнул, что такие люди намереваются «уничтожить государство, религии и народы».

«Я абсолютно здоровый», — отметил глава российского региона.

До этого Кадыров высказался о роли отца в его политической карьере. Он выложил видеозапись со своим отцом Ахматом и заявил, что будет делать все, чтобы оправдать его надежды.

20 сентября глава Чеченской республики в своем Telegram-канале также отреагировал на слухи о своей болезни. Кадыров рассказал, что в Москве побывал в больнице у своего дяди Магомеда Кадырова, который уже идет на поправку.

Ранее Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной.