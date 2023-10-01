Опубликовано полное видео из последней поездки Пригожина в Африку

В социальной сети появилось видео из последней поездки в Африку российского бизнесмена Евгений Пригожина. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кепка Пригожина».

В представленном ролике можно заметить командира частной военной компании «Вагнер» Дмитрия Уткина. Он находился с Пригожиным в бизнес-джете, потерпевшем крушение в Тверской области.

Помимо того, в видео присутствовал нынешний командир «Вагнера» Антон Елизаров с позывным Лотос.

Первая часть видео, на которой Пригожин рассказывает об обстановке в Африке и работе там ЧВК «Вагнер», размещалась ранее.

Самолет Embraer ERJ-135BJ Legacy 650, на борту которого был Евгений Пригожин, разбился недалеко от населенного пункта Куженкино Тверской области вечером 23 августа текущего года.

До этого на месте крушения самолета главы ЧВК «Вагнер» установили памятник. Об инициаторах установки памятника не уточнялось.

Ранее Зеленский заявил, что Украина непричастна к падению самолета Пригожина.