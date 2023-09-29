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В Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя и ветра

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге 1 октября из-за ветра и дождя. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города, передает РИА Новости.

«По информации Росгидрометцентра, с 00 часов до 20 часов 1 октября на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень опасности из-погодных условий. С 0 до 08 часов местами ожидается сильный дождь, с 08 до 20 часов – ветер порывами до 15 метров секунду», — сказано в сообщении.

До этого председатель городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов заявил, что власти Санкт-Петербурга из-за теплой погоды планируют приступить к периодическому протапливанию и регулярному отоплению не раньше, чем в конце сентября.

23 сентября сообщалось, что в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд в сентябре. Как уточнял специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, воздух в городе прогрелся до +25,3 °C. Предыдущий рекорд для 23 сентября был установлен в 2020 году — плюс 21,4 °C.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.

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