В Астрахани завершаетcя четвертый Всероссийский слет казачьей молодежи

В Астрахани завершает работу четвертый Всероссийский слет казачьей молодежи, сообщается на сайте Всероссийского казачьего общества. Слет объединил 150 представителей из 67 регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области.

Форум проходит с 27 по 30 сентября. Президент России Владимир Путин в начале слета обратился к его участникам с приветственными словами.

«Всех вас объединяет искренняя любовь к Родине, стремление ратными и трудовыми свершениями служить своей стране, как завещали ваши отцы и деды. Вы по праву можете гордиться яркими, героическими страницами истории российского казачества. На протяжении столетий многие поколения ваших предков мужественно сражались за свободу и независимость Отечества», — сказал он.

Отмечается, что для представителей казачьей молодежи 12 реестровых войск и общественных объединений казаков России была организована работа мастер-классов «Цифровые ресурсы по истории и культуре российского казачества как пространство знаний», «Культура казачества, традиции и современность: включение казачьей молодежи в сферу казачьей культуры», а также панельная дискуссия ректором МГУТУ им. КГ. Разумовского (Первый казачий университет) Арсением Мироновым «Казачий бакалавриат: особенности, традиции и инновации» и встречи с участниками СВО.

В ходе панельной дискуссии первый заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Константин Перенижко сделал акценты на приоритетных направлениях деятельности ВсКО по укреплению Союза казачьей молодежи России, а также подготовки кадрового резерва в рамках развития непрерывной системы казачьего образования.

«Молодежному движению мы уделяем особое внимание, потому что, когда мы говорим о молодежи, то подразумеваем кадровый резерв российского казачества. Время меняется. Сегодня время молодых, образованных атаманов, интегрированных в современную жизнедеятельность государства, время, активных и инициативных лидеров», — сказал он.

Также для участников слета было организовано посещение Астраханского казачьего кадетского корпуса им. атамана И.А. Бирюкова.

Напомним, организатором слета выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), при поддержке постоянной комиссии по организации работы с казачьей молодежью Совета при президенте РФ по делам казачества и Всероссийского казачьего общества.