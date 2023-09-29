В работе сервиса Discord произошел массовый сбой

Пользователи сервиса для общения Discord пожаловались на некорректную работу приложения по всему миру. Это следует из данных на сайте Downdetector.

Отмечается, что сбои зафиксированы в США, Австралии, Канаде, Германии, Индии, Новой Зеландии и ряде других странах. При этом в Соединенных Штатах сообщили о сбоях свыше 13 тыс. граждан.

Ранее пользователи YouTube из России, Украины, Белоруссии, Киргизии и Турции жаловались на сбои в работе видеохостинга. Согласно его информации по состоянию на 17:43 зафиксировано 669 отчетов о сбоях. Жалобы поступают из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара и других российских регионов.

Кроме того, по данным DownRadar, на сбои в YouTube пожаловались из Киева, Минска, Бишкека и Стамбула. Отмечается, что у людей не загружаются видео, а также возникают проблемы с работой сайта, приложения и со входом в аккаунт.

До этого сообщалось, что сервис Downdetector зарегистрировал в США сбой в работе YouTube в ночь с 22 на 23 июня. Рост числа жалоб на неполадки в работе YouTube начался около 3:11 по московскому времени, когда о них сообщили около 400 пользователей, и достиг пика в 3:41 (мск), когда на сбои пожаловались уже 14 170 пользователей.

Ранее Цукерберг впервые за 11 лет опубликовал пост в Twitter.