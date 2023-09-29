В Госдуме обвинили ЦБ в «перегреве» рынка ипотеки

Центробанк спровоцировал «перегрев» рынка ипотеки из-за роста ставок и заявлений о возможной отмене льготных программ, заявил зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Ипотеку из-за этого поспешили взять даже те, кто планировал пойти на такой шаг через год, сказал он в интервью НСН.

Всплеск на ипотечном рынке депутат назвал опасной тенденцией, отметив, что пока он связан только с заявлениями ЦБ. «Он постоянно выходит и говорит: мы отменим льготную ипотеку, увеличим процентную ставку… Все эти высказывания Банка России и являются этим толчком, сигналом для людей к тому, что нужно как можно быстрей прибежать и взять ипотеку», – заявил депутат.

По мнению Кошелева, в России назрела необходимость в реформации льготной ипотеки – он призвал сделать ее более адресной и обратить внимание на планирование. По мнению депутата, каждый регион должен выполнять определенные обязательства по строительству жилья под запросы населения.

«Если все эти метры, которые строятся, будут обеспечены производственной и ресурсной базой, то никакого роста цены на метр квадратный не будет… Тогда льготная ипотека будет идти людям во благо, люди будут платить меньше процентов», – убежден Кошелев.

Напомним, банки ранее попросили Минстрой разрешить им поднять ставки по льготной ипотеке до рыночных 14-15%. Ассоциация банков России заявила, что это необходимо для сохранения финансовой устойчивости кредитных организаций.

В ЦБ ранее назвали регионы с самой дешевой ипотекой, в их число вошли Якутия, Амурская область и Приморье.