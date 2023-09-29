Врач перечислила неинфекционные причины заложенности носа

Заложенность носа может возникнуть не только на фоне ОРВИ или гриппа. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила врач-терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, отек слизистой может возникнуть из-за контакта с раздражителями, например пылью, или в помещениях с низкой влажностью.

«Аллергические реакции, когда аллерген вызывает бурную реакцию со стороны слизистых носовой полости и вызывает выраженный отек и избыточное отделяемое. Ринит беременных», — продолжила Тимощенко.

Она добавила, что заложенность носа также может быть следствием медикаментозного ринита при длительном применении сосудосуживающих препаратов. Кроме того, по ее словам, дыхание может быть затруднено из-за травматических повреждений носовой перегородки.

Оториноларинголог Владимир Зайцев до этого перечислил самые распространенные ошибки при лечении насморка. По его словам, с данным заболеванием не помогут справиться сосудосуживающие и антибактериальные препараты. Также он посоветовал не сильно сморкаться, чтобы избежать воспаления слуховой трубы.

Ранее врач дал советы, как бороться с заложенностью носа.