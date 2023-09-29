Врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года

В холодное время года люди могут часто испытывать мигрень, а пациенты с заболеваниями сердца подвержены риску сердечного приступа. Об этом «Газете.Ru» рассказала терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Ойсана Махмудова.

«Согласно исследованиям, только у одного из десяти человек с хронической болью в суставах ухудшение состояния действительно совпадает с изменением температуры, умеренно или незначительно. Есть мнение, что холод может изменить внутрисуставную жидкость, сделав ее более вязкой, из-за чего усилится трение и болевые ощущения. На самом же деле, чтобы повлиять на жидкость в суставах, требуется резкий и сильный скачок давления, как при погружении на дно океана или подъеме на горную вершину», — объяснила она.

Тем не менее, по словам врача, количество жалоб на боль в холодную и дождливую погоду действительно увеличивается, особенно среди людей с хроническими заболеваниями суставов.

«Отдельные исследования подтверждают причинно-следственную связь между этими событиями. Другие специалисты склоняются к мнению, что из-за общего ухудшения настроения люди начинают более внимательно прислушиваться к своим ощущениям, также ухудшение может быть связано со снижением активности, частоты прогулок», — добавила врач.

Гораздо больше известно о связи между похолоданием и мигренью.

«При низких температурах рецепторы, расположенные в области головы, могут избыточно раздражаться, поэтому возникает головная боль. У метеозависимых людей мигрень может вызывать не только холод, но и другие погодные условия: изменение атмосферного давления, влажности, сильный ветер или жара», — отметила медик.

Влияние холодного воздуха на пациентов с хроническими заболеваниями дыхательных путей также не вызывает у ученых серьезных споров.

«Из-за того, что холодный воздух достаточно сухой, он сильнее раздражает дыхательные пути, провоцируя отек и усиливая симптомы астмы, бронхита, хронической обструктивной болезни легких. Другая причина состоит в том, что возбудители бронхиальной астмы чувствуют себя лучше в условиях влажности и холода», — подчеркнула специалист.

Не является и заблуждением то, что при похолодании могут обострятся заболевания сердца и сосудов.

«На холоде кровь становится более вязкой, а сердцу все труднее проталкивать ее по сосудам. Более того, сердцу приходится работать активнее, чтобы перекачивать кровь и держать тем самым наши конечности в тепле. Пульс и артериальное давление увеличиваются, из-за чего у людей, особенно пожилых и страдающих от хронических сердечных заболеваний, могут обостриться симптомы, вплоть до сердечного приступа. Эта связь была продемонстрирована японскими медиками, которые отслеживали причины остановки сердца у 28 тыс. человек. Изначально причиной считались влажность и давление, но оказалось, что холод влияет гораздо сильнее», — рассказала врач.

При этом считается, что наступление холода само по себе влияет на снижение иммунитета, а к простуде приводит переохлаждение, но это не совсем верно.

«Простуду вызывает не переохлаждение само по себе, а вирусы, которые активнее развиваются и передаются в осенне-зимний период. Одна из причин, по которой осенью или зимой риск подхватить вирусное заболевание выше, чем летом, состоит в том, что люди больше времени проводят в теплом помещении и контактируют с уже болеющими. А в сухом холодном воздухе вирусы более устойчивы», — отметила она.

Помимо негативных аспектов, похолодание может и положительно влиять на организм. Так, зимой улучшается качество сна, поскольку воздух активнее насыщает мозг кислородом.

«Зимой мозг также использует меньше ресурсов, чтобы решать когнитивные задачи, концентрировать внимание и запоминать информацию. То есть в холодную погоду человек затрачивает меньше усилий, чтобы выполнить интеллектуальную работу, но получает такой же высокий результат, как если бы он делал это в жару. Ученые изучают и более серьезные возможности холода влиять на заболевания. Так, например, исследование, проведенное на пациентах с боковым амиотрофическим склерозом (так называемая болезнь Стивена Хокинга) и болезнью Гентингтона, показало, что холод способствует удалению из клеток организма белкового мусора, который к этим заболеваниям и приводит», — резюмировала терапевт.

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