Суд арестовал главу ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Басманный суд Москвы арестовал главу ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, связанном с неисполнением госконтракта. Об этом сообщает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следователя об избрании Волынкину меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин признал вину в злоупотреблении полномочиями. В рамках заседания Басманного суда Москвы следователь по делу заявил, что Волынкин совершил общественно опасное деяние и признал свою вину.

До этого сообщалось, что глава ГУ МЧС по Кубани Олег Волынкин был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Источники утверждают, что дело связано с нарушением 2021 года, а причина задержания — «деньги». Меру пресечения ему должны избирать в Басманном суде Москвы. В системе МЧС Волынкин служит с 1994 года. Журналисты узнали, сколько заработанных денег он задекларировал незадолго до вступления в должность.

Ранее суд в Ульяновске арестовал экс-мэра Димитровграда Большакова.