Под Тюменью осужденный за развращение 13-летней девочки заявил о лжи потерпевшей

В Ялуторовске Тюменской области осудили мужчину, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении школьницы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Суд признал виновным в развращении 13-летней потерпевшей 39-летнего местного жителя. Согласно судебным материалам мужчина приставал к дочери своей знакомой, когда женщина уснула. Несовершеннолетняя девочка находилась в своей комнате и пребывала в заведомо беспомощном для взрослого состоянии, но последний, невзирая на это обстоятельство, стал домогаться школьницы.

В итоге ей удалось вырваться из объятий мужчины и убежать. Пострадавшая обратилась к матери, рассказав о произошедшем в один из зимних дней этого года, но родительница никак не отреагировала на это известие. Впоследствии об инциденте узнала бабушка девочки, которая и заявила на предполагаемого педофила в полицию.

Мужчина отказался признавать свою причастность к преступлению и попытался убедить суд в оговоре со стороны потерпевшей. Однако доказательства, собранные следствием, оказались достаточно убедительными, и подсудимый получил в качестве наказания пять лет исправительной колонии общего режима. Кроме того, он будет обязан оплатить 500 тыс. руб. в пользу потерпевшей.

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