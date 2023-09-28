Экономист объяснил, почему принятые меры не остановили рост цен на бензин

Принятые властями страны меры по стабилизации цен на бензин, в том числе экспортные ограничения, не сработали, так как подешевевшее топливо еще не успело доехать до автозаправочных станций, считает замгендиректора директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Сейчас продается бензин, купленный по высоким ценам месяц и более назад, отметил он в беседе с телеканалом «360».

«Купленный сейчас бензин доедет до некоторых заправок только через месяц. И ожидать, что на этих заправках вдруг неожиданно начнут снижаться цены, не приходится», — отметил Фролов.

Ограничения на экспорт, однако, оказали некоторое влияние – если бы не эта мера, то цены на топливо были бы выше на 7-8 рублей за литр, считают эксперты.

Нефтяные компании будут держать высокие цены на розничном рынке, считает экономист и политический аналитик Валерий Корнеев. По его словам, несмотря на падение оптовых цен, многие игроки рынка будут еще и поднимать стоимость.

«Надеюсь, что правительство, имея поручение от президента, сможет конкретно разговаривать с вертикально интегрированными нефтяными компаниями, которые должны вслед за оптовыми ценами снижать и розничные. Без ручного управления тут не обойтись», — убежден эксперт.

Напомним, накануне президент Владимир Путин провел совещание с членами Кабмина по вопросам повышения цен на топливо. Он подчеркнул, что, несмотря на принятые меры, цены продолжают расти, и призвал плотнее работать с энергетическими компаниями. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик заявил, что цены на топливо в России демонстрируют отскок после падения.