В Истомино завершился финал игры «Зарница: Легенды будущего»

В Нижегородской области 27 сентября на территории аэродрома Истомино завершилась игра «Зарница: Легенды будущего», сообщает пресс-служба «Движения первых».

В финальный день игры все участники поделились на две команды – «красных» и «зеленых». В первую команду вошли ребята из Нижегородской, Кемеровской, Тюменской, Московской областей, Хабаровского края, Бурятии и ДНР. В составе второй оказались участники из Москвы, Чеченской республики, Татарстана, Калмыкии, Белгородской, Свердловской, Псковской областей и Ямало-Ненецкого Автономного округа.

«Зарница - это уникальная игра, в которую играли не только ваши папы и мамы, но уверен, дедушки и бабушки. И у каждого она осталась в памяти, у меня это точно так. Конечно, «Зарница» поменялась за это время, она другая, ведь время и технологии меняются, сегодня российскому «Движению первых» удалось привлечь уникальную команду настоящих профессионалов-экспертов и создать для вас абсолютно новую «Зарницу» - высокотехнологичную, современную, динамичную и вы с этими задачами прекрасно справляетесь» — заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Отмечается, что прежде чем выйти на «финальную битву», ребята прошли интенсивный курс подготовки. В рамках финала двум командам по 120 человек предстояло обнаруживать и обезвреживать БПЛА условного «врага», захватывать его опорные пункты, устраивать засады, искать ресурсы для достижения победы.

По окончании финальной битвы все участники игры вместе с наставниками и инструкторами собрались на настоящей «костровой». Ребята спели песни под аккомпанемент гитары, рассказали самые запоминающиеся моменты, которые накопились за все дни состязаний, и поделились планами на будущее. Победу одержали представители «красной» команды. Награждение пройдет 28 сентября в Нижегородском кремле.

Напомним, игра «Зарница: Легенды будущего» является проектом «Движения первых». Он разработан совместно с российским обществом «Знание». Партнерами игры выступили Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН», Всероссийский студенческий корпус спасателей, Юнармия, «Росмолодежь» и Российский технологический университет МИРЭА.