Конгресс США направил запросы по банковским счетам сына Байдена

Комитет по надзору палаты представителей конгресса США впервые направил повестку для предоставления информации о банковском счете сына американского президента Хантера Байдена. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что ранее направленная повестка является первым случаем, когда комитет направил банку запрос на получение информации о счетах непосредственно Байдена-младшего. Выданные до этого повестки касались информации о деловых партнерствах Байдена-младшего. Глава комитета по надзору республиканец Джеймс Комер назвал повестку «очень конкретной».

Источник телеканала подчеркивает, что комитет планирует направить повестки и самому Хантеру Байдену, а также Джеймсу Байдену, младшему брату президента, для получения их личных и деловых документов.

До этого Хантер Байден подал в суд на экс-адвоката бывшего главы государства Дональда Трампа Руди Джулиани за предполагаемые нарушения, связанные с доступом к данным с его ноутбука.

Ранее сообщалось, что суд в штате Делавэр перенес на 3 октября предварительные слушания по делу о незаконном хранении оружия против сына президента США Хантера Байдена. В окружном суде подчеркнули, что заседание переносится по просьбе представителей подзащитного.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.