В Нижегородской области стартовал финал игры «Зарница: Легенды будущего»

В Нижегородской области 27 сентября в деревне Истомино стартовал финал всероссийской военно-патриотической игры «Зарница: Легенды будущего», сообщает ИА Регнум. Она проходит с 22 по 28 сентября.

Отмечается, что участие в этом году принимают команды из ДНР, Чечни, Татарстана, Калмыкии, Свердловской, Тюменской, Белгородской, Псковской и Московской областей, из Бурятии, Хабаровского края, Москвы ЯНАО и Кузбасса.

«Всех 225 участников распределили на время финала на две команды: красных и зеленых. Во время игры им предстоит выполнить несколько непростых тактических заданий, следуя сценарию: пользоваться радиостанциями, преодолевать «минные поля», уничтожать условную технику противника и даже управлять дронами», — говорится в сообщении.

Как уточнили в агентстве в каждой команде есть свои специалисты. Так, в командах есть командир, инструктор, военный корреспондент, политический руководитель, связист, штурмовик, оператор БПЛА, сапер, медик и топограф.

Как отметила руководитель департамента патриотической направленности «Движения первых» Дарья Козырева, «Зарница» трансформируется и адаптируется к современному поколению, при этом сохраняя старые-добрые традиции и ценности.

«Наша главная задача — сохранить систему правильных ценностей советского времени, но при этом внести в «Зарницу» новые трансформационные вещи: применение высокотехнологичного оборудования, новые и актуальные темы, сделать игру такой, чтобы в неё захотели играть ребята», — сказала она.

В свою очередь, военкор Ирина Куксенкова считает, что «Зарница» несет не только развлекательный, но и воспитательный, и образовательный посыл.

«Это подготовка. Такие вещи надо проводить на школьном уровне, должно быть масштабно как у наших родителей», — указала она.

По ее словам, сегодня стоит перенимать положительный опыт старших поколений и проводить «Зарницы» по всей России в больших масштабах.