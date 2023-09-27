В России стартовал седьмой сезон олимпиады студентов

Для реализации масштабных планов России в сфере импортозамещения нужны амбициозные и талантливые специалисты, заявил на открытии VII сезона всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

«Сегодня у России действительно масштабные планы: не просто импортозамещение – задача гораздо серьезнее. Нам надо не просто кого-то заместить, а двигаться вперед, создавать принципиально новые, прорывные решения. А для того, чтобы добиваться таких амбициозных целей, нужны амбициозные, талантливые и яркие специалисты. Глядя на участников и победителей «Я – профессионал», видно, что у нас таких – огромное количество», — сказал он.

Список направлений олимпиады ежегодно пополняется согласно интересам студентов и запросам рынка труда: в VII сезоне открылось четырнадцать актуальных направлений.

«Олимпиада «Я – профессионал» оказывает значительное влияние на формирование российского образовательного ландшафта. Приятно видеть, что с каждым годом в олимпиаду, которая является проектом, реализуемым при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации, включается все больше высших учебных заведений, а некоторые из них становятся соорганизаторами», — отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» выступает в роли главного HR-агентства для студентов российских вузов, создавая платформу для взаимодействия начинающих специалистов, представителей лидирующих компаний и ведущих университетов страны.

В рамках постконкурсного сопровождения участники получают доступ к уникальным вакансиям, которые размещены на карьерном портале олимпиады, а также проходят полный цикл карьерного сопровождения: от составления резюме до выхода на стажировку.