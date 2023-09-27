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Пес Байдена искусал в Белом доме больше десятка сотрудников Секретной службы США

CNN: овчарка Байдена покусала 11 агентов Секретной службы США

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Global Look Press

Одиннадцать агентов американской Секретной службы были искусаны псом президента Джо Байдена по кличке Коммандер, сообщает телеканал CNN.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми рассказал телеканалу, что очередной сотрудник ведомства, «войдя в контакт с домашним животным первой семьи», был укушен. Медики оказали пострадавшему всю необходимую комплексную помощь.

Экс-сотрудник Секретной службы США Джонатан Вакроу сообщил журналистам, что Байдены подвергают серьезной опасности на рабочем месте сотни сотрудников резиденции президента США. По словам бывшего агента, единичное происшествие подобного рода можно было бы списать на несчастный случай, но многочисленность таких инцидентов указывает на серьезность проблемы.

В настоящее время число искусанных Коммандером агентов Секретной службы достигло 11.

Ранее врач-хирург Александр Умнов заявил, что укус немецкой овчарки президента США Джо Байдена мог вызвать у сотрудников Секретной службы сепсис.

До этого газета New York Post сообщала, что первую собаку Байдена по кличке Майджор изгнали из Белого дома за агрессивное поведение.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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