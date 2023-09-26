В Большом театре объявили победителей чемпионата ArtMasters

В Государственном академическом Большом театре России состоялась церемония награждения победителей и призеров национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters 2023 года, сообщает пресс-служба конкурса.

«Знаю, что в нынешнем чемпионате приняли участие начинающие сценаристы, дизайнеры, художники, композиторы, представители других специальностей более чем из сорока государств. Это убедительно доказывает высокий авторитет отечественной культуры и образования, искреннее стремление молодежи к укреплению деловых и личных контактов, готовность к сотрудничеству и общению», — заявил президент РФ Владимир Путин в официальном приветствии.

Отмечается, что в Бетховенском зале Большого театра наградили 60 победителей чемпионата в 20 компетенциях. Победители получили денежные сертификаты на общую сумму 19 млн рублей: за первое место – на 500 тыс., за второе – на 300 тыс., за третье – на 150 тыс. рублей. Также в каждой компетенции был объявлен победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».

Как подчеркнул руководитель ArtMasters Борислав Володин, миссия чемпионата не только в том, чтобы найти самородков творческих профессий по всей России и прокачать их навыки, но и способствовать реальной интеграции в индустрии.

«Нам важно, чтобы специалисты являлись неотъемлемой частью профессионального сообщества, а их навыки отвечали актуальным запросам индустрии. И, как мне кажется, нам это удалось», — отметил он.

Также в Большом театре прошел традиционный гала-концерт, в программу которого вошли самые яркие работы финалистов, оригинальные номера и премьеры от Максима Дунаевского, Юрия Башмета, Владимира Преснякова и Натальи Подольской, Дмитрия Маликова, Zivert. Кроме того, впервые состоялось награждение премии «Великие мастера», которую вручили легендарным мастерам отечественного закулисья.

Отмечается, что в в этом году чемпионат собрал рекордное количество заявок – 21 118 заявок от участников из 40 стран мира. Всего за четыре сезона существования чемпионата на участие в нем было подано более 64 тысяч заявок от молодых специалистов креативных индустрий со всей России и стран зарубежья.