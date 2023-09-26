Россия планирует обнулить НДС для туроператоров, продающих туры в Белоруссию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития России.

Также РФ может приравнять компании, организующие поездки в Белоруссию, к операторам внутреннего туризма, снизив тем самым для них сумму финансового обеспечения.

Ранее туроператоры перечислили десять направлений для путешествий по России, где особенно красиво и атмосферно осенью.

По мнению экспертов, рейтинг возглавляют Санкт-Петербург и Карелия. В первой локации туроператоры советуют взять экскурсии в Петергоф, Кронштадт и Царское село. Что касается Карелии, то среди обязательных локаций для посещения осенью специалисты рекомендуют парк «Рускеала», а также острова Кижи и Валаам, куда в сентябре еще открыта навигация.

В рейтинг также попали Плес (Ивановская область), подмосковные усадьбы, Калининград, Красная Поляна, Кавказские Минеральные воды, Байкал.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.