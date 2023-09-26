Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия планирует обнулить НДС для туроператоров, продающих туры в Белоруссию

Россия хочет обнулить НДС для продающих туры в Белоруссию туроператоров

close
100%
Depositphotos

Россия планирует обнулить НДС для туроператоров, продающих туры в Белоруссию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития России.

Также РФ может приравнять компании, организующие поездки в Белоруссию, к операторам внутреннего туризма, снизив тем самым для них сумму финансового обеспечения.

Ранее туроператоры перечислили десять направлений для путешествий по России, где особенно красиво и атмосферно осенью.

По мнению экспертов, рейтинг возглавляют Санкт-Петербург и Карелия. В первой локации туроператоры советуют взять экскурсии в Петергоф, Кронштадт и Царское село. Что касается Карелии, то среди обязательных локаций для посещения осенью специалисты рекомендуют парк «Рускеала», а также острова Кижи и Валаам, куда в сентябре еще открыта навигация.

В рейтинг также попали Плес (Ивановская область), подмосковные усадьбы, Калининград, Красная Поляна, Кавказские Минеральные воды, Байкал.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях