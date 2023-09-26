Политологи назвали РАНХиГС центром самых современных управленческих компетенций

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте является центром самых современных управленческих компетенций. Об этом по итогам встречи президента России Владимира Путина с ректором академии Алексеем Комиссаровым заявила политолог Анна Федорова.

«Благодаря работе РАНХиГС удалось драматически преобразовать губернаторский корпус. Абсолютно ушел в прошлое старый типаж «губернатора-хозяйственника», который при этом не очень хорошо разбирается в привлечении инвестиций, в современных коммуникациях с людьми, в развитии инновационных производств и так далее», — сказала она.

Федорова подчеркнула, что то, что в России появилось такое количество прекрасных управленцев среди губернаторов - во многом заслуга этой образовательной системы.

Политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов отметил, что президент уделяет особое внимание развитию всей школы высшего образования и, в частности, президентской академии.

«Те инициативы, которые рождаются в стенах академии, ценны для государства. Например, Высшая школа государственного управления и другие. Видно, что ВШГУ с новым ректором проходит новый для себя период, концентрируется на решении важных государственных задач, готовит тот самый кадровый резерв, который так необходим государству», — сказал он.

По его словам, идея создания единого образовательного пространства для госслужащих и возрождение традиции Царскосельского лицея тоже находится в этой логике.

«Отрадно, что президент уделяет этому много внимания, поскольку это действительно важно для страны. Госслужба требует подготовленные кадры, а президентская академия хорошо их умеет готовить. Поэтому я считаю важным то, что все образовательное пространство, включая высшую школу и просвещение, проходит важные для себя этапы роста», — заключил он.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу, связанную с созданием учебного заведения, которое занималось бы подготовкой молодежи к государственной службе, возродив традиции Царскосельского лицея.

Благодаря такому учреждению можно было бы воспитывать в подрастающем поколении дух патриотизма, подчеркнул ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Алексей Комиссаров.