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Более 28 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению

Кабмин Армении: 28120 вынужденных переселенцев из Карабаха приехали в республику

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Григорий Печорин/РИА Новости

Более 28 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению, сообщает пресс-служба армянского правительства.

«По состоянию на 20.00 (19.00 мск) 26 сентября из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехало 28 120 вынужденных переселенцев», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что данные о регистрации 20 800 прибывших в республику обобщены, а потребности 7320 лиц еще идентифицируются.

В Минобороны РФ рассказали, что в расположении российских миротворцев остаются 522 жителя Нагорного Карабаха, в их числе 293 ребенка. Им оказывают медицинскую помощь, организовано их размещение и питание.

Сообщалось также, что миротворцы сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор.

По завершении «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности страны принять беженцев из региона.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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