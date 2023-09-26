Полиция заинтересовалась фото женщины с ребенком, которые роются в помойке

В Ярославле полиция организует проверку по факту сообщения о женщине, которая копается в городской помойке вместе с ребенком. Об этом сообщает издание 76.ru.

Женщину, которая кормит ребенка из мусорного контейнера на улице Ньютона, сфотографировал прохожий и выложил снимок в один из городских чатов города. По словам автора фотографии, рядом с этим баком часто замечают желающих отыскать там вещи или еду.

«Там постоянно кто-нибудь ползает. Я подал ребенку воду, когда увидел их там, а эта женщина сказала, чтобы девочка ее выкинула», — рассказал очевидец в беседе со СМИ.

Ранее жители Новосибирска сообщили о женщине, которая держит сына с инвалидностью в квартире с мухами и тараканами.