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Получивший 90% ожогов тела подросток из Красноярского края сам поджег на себе одежду

В Красноярском крае подросток поджег на себе одежду и получил 90% ожогов тела

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Телеграм-канал «Mash»

В Красноярском крае 15-летний школьник поджег на себе одежду и получил 90% ожогов тела. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Туруханском районе 26 сентября — бегущего и кричащего школьника в огне увидела в окно местная жительница. Женщина вышла из дома, догнала несовершеннолетнего и начала пытаться его тушить.

Для этого местной жительнице пришлось положить школьника на землю и попросить соседей принести воды. В результате ей удалось сбить огонь, и подростка увезли в больницу в критически тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него 90% ожогов тела.

По данным Telegram-канала, школьник самостоятельно поджег на себе одежду, предварительно обновив статус в социальных сетях. Текст был адресован некой девушке, сообщает Baza.

Полицейские Красноярского края выясняют детали и обстоятельства произошедшего. Что толкнуло подростка на поджигание собственной одежды, на данный момент не уточняется.

Ранее в Подмосковье мужчина поджег свою бывшую девушку.

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