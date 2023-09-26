Эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления

Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Мальдивы стали самыми популярными у россиян направлениями для зарубежных перелетов, рассказал гендиректор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов. Турция уже не первый год уверенно занимает почти 60% от общего объема по выездному туризму, отметил он в пресс-центре НСН.

Несмотря на первое место в рейтинге, в этом году Турция немного сдала позиции и вместо планировавшихся 6 млн российских туристов приняла 4 млн, отметил Арзуманов. Такую ситуацию он объяснил тем, что в этот раз россиянам было недоступно ранее бронирование.

На занявшие второе место в рейтинге Эмираты приходится 20% турпотока из России, на третьем месте – Египет, который сместился на третью строчку с первой, где он был в прошлом году.

«Из-за ограничений с пролетом через Иорданию для бортов с двойной регистрацией объем турпотока из России в Египет просел», – объяснил эксперт.

Четвертое место в рейтинге занял Таиланд. Также популярностью у россиян пользуются Мальдивы и Венесуэла, сообщил Арзуманов. В этой стране сегодня 97% всех туристов – это россияне, отметил он.

Напомним, эксперты сообщают, что за 7 месяцев этого года в мире совершено 700 млн международных туристических поездок – на 43% больше, чем в 2021 году и 84% от допандемийного 2019 года. Полное восстановление отрасли прогнозируется к концу года.

Сообщалось также о новых правилах, по которым российские туристы смогут получать визу Эфиопии по прибытии в страну.