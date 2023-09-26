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Власти Ростовской области объяснили громкий звук в небе над Таганрогом

Громкий звук в небе над Таганрогом в Ростовской области объяснили учениями

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Shutterstock

Представитель правительства Ростовской области сообщил журналистам, что громкий звук в небе над Таганрогом был связан с учениями, передает ТАСС.

«Учения», — сказал он.

Глава администрации Андрей Фатеев сообщал, что громкий хлопок жители города слышали около 10:25 (мск).

«Это учения, которые проходят на полигоне в Ростовской области. Отмечу, не на территории Таганрога», — отмечал он.

До этого сообщалось, что границы зоны чрезвычайной ситуации, которая была введена в ходе чрезвычайного происшествия с украинской ракетой в Таганроге, расширили.

28 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе «Чехов сад». Министерство обороны России квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию России.

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