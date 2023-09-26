В больницу России доставили первый аппарат для лечения синдрома Пьера Робена

В Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) доставили первый в стране накостный дистракционный аппарат для помощи ребенку с тяжелым заболеванием – синдромом Пьера Робена. Благодаря этому девочке из Подмосковья в ближайшее время проведут операцию по установке дистрактора, пишет RT со ссылкой на фонд «Круг добра».

Синдром Пьера Робена выражается в недоразвитости челюсти и наличии расщелины как механизма дыхания, пояснил завотделением челюстно-лицевой хирургии РДКБ, руководитель Центра хирургии головы и шеи, профессор Андрей Лопатин. По его словам, дети с таким заболеванием нуждаются в операции с помощью дистракционных аппаратов, которые способствуют растяжению челюсти до 2 см. Их главная функция – увеличение челюсти и восстановление функций дыхания и жевания.

«В течение примерно 20 дней после установки пациенты находятся в отделении под наблюдением медицинского персонала, и каждый день с помощью вытяжного механизма дистрактор растягивается на 1 мм», – объяснил врач. Он подчеркнул, что так как установка оборудования требует экспертного междисциплинарного подхода, местом проведения подобных операций регионы выбрали РДКБ.

Созданный для обеспечения лечением детей с редкими заболеваниями, фонд «Круг добра» закупает уже 102 наименования лекарств и медицинских изделий. Помощь на сегодня получили уже 23 тыс. детей, на эти цели направили 205 млрд рублей.

«Важно, что такое технологичное и эффективное лечение теперь доступно пациентам в нашей стране и оплачивается государством. Самое главное, эти дети смогут самостоятельно, без трахеостомы дышать», – подчеркнул Лопатин.

Напомним, ученые ранее создали микроген, чтобы лечить редкое заболевание – миодистрофию Дюшенна. Подробнее о лечении в России редких заболеваний нервной системы – в материале «Газеты.Ru».