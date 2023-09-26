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Синоптик спрогнозировал заморозки в ближайшие две ночи в Москве

Синоптик Леус: в ближайшие две ночи в Москве ожидаются заморозки

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус считает, что в ближайшие две ночи в Москве ожидаются заморозки, сообщает РИА Новости.

«В ближайшие две ночи ожидается расширение зоны заморозков, будут они и в столичном регионе», — заявил Леус.

Он уточнил, что на базовой метеостанции города (ВДНХ) прошедшей ночью зарегистрирована температура 6,9°C. При этом на других метеостанциях была зарегистрирована температура от 2,2°C до 11°C.

При этом в Подмосковье температура опускалась до 0,6°C.

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