В Россельхознадзоре рассказали о состоянии рыбы после сброса воды с «Фукусимы»

Проверка рыбной продукции, добытой в России неподалеку от места сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1», не показала превышения радиоактивности. Об этом сообщается на сайте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

«С 18 по 22 сентября проведено 494 исследования 164 проб рыбной продукции общим весом 31,7 тысячи тонн, добытой в промысловых подзонах пяти регионов Российской Федерации. Случаев превышения установленных нормативов по показателям радиоактивной чистоты не установлено», — говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство будет продолжать усиливать контроль за рыбной продукцией и водой после сброса воды с японской АЭС «Фукусима». Она подчеркнула, что контролируется продукция, вода и донные отложения там, где это возможно.

До этого директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин заявлял, что первые анализы сброшенной в океан с японской атомной электростанции «Фукусима-1» воды показали хороший результат.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.