Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Россельхознадзоре рассказали о состоянии рыбы после сброса воды с «Фукусимы»

У рыбы, добытой в РФ после сброса воды с «Фукусимы», не выявили радиоактивность

close
100%
Kyodo/via Reuters

Проверка рыбной продукции, добытой в России неподалеку от места сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1», не показала превышения радиоактивности. Об этом сообщается на сайте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

«С 18 по 22 сентября проведено 494 исследования 164 проб рыбной продукции общим весом 31,7 тысячи тонн, добытой в промысловых подзонах пяти регионов Российской Федерации. Случаев превышения установленных нормативов по показателям радиоактивной чистоты не установлено», — говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство будет продолжать усиливать контроль за рыбной продукцией и водой после сброса воды с японской АЭС «Фукусима». Она подчеркнула, что контролируется продукция, вода и донные отложения там, где это возможно.

До этого директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин заявлял, что первые анализы сброшенной в океан с японской атомной электростанции «Фукусима-1» воды показали хороший результат.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях