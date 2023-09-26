Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о работе ПВО в Одесской области

ТСН: в Одесской области работают системы ПВО после воздушной тревоги

close
100%
Oleksandr Klymenko/Reuters

В Одесской области произошли взрывы после того, как в украинском регионе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Отмечается, что в Одесской области работает система противовоздушной обороны. По данным СМИ, беспилотники направляются к портам Измаил и Рени на Дунае.

Ранее сообщалось, что восточная и юго-восточная Украина объявили воздушную тревогу, как указывают данные официального ресурса для оповещения населения. По состоянию на 00:30 по московскому времени предупреждение о воздушной тревоге действует в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

25 сентября стало известно, что морской вокзал в Одессе фактически уничтожен после серии ночных взрывов, сообщили ВСУ. В гостинице поблизости произошел пожар, повреждены зернохранилище и склады. На Украине утверждают, что Одесскую область атаковали дроны и сверхзвуковые ракеты.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Белгородской области комбайн подорвался во время работы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях