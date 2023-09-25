Власти Курской области предупредили о работе системы ПВО

Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил о работе системы ПВО в Курском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Курском районе работает ПВО», — написал он.

Глава региона обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие.

Утром 25 сентября Старовойт сообщил, что в Центральном округе Курска из-за атаки украинских беспилотников зафиксировали повреждения нескольких частных домов и кровли административного здания. Кроме того, губернатор рассказал о выбитых стеклах в многоквартирном доме. Он подчеркнул, что в момент происшествия никто не пострадал.

По словам Старовойта, один дрон упал в Курском районе, повредив остекление в частном домовладении. Он подчеркнул, что жителям окажут необходимую помощь.

Позже Минобороны РФ подтвердило попытку ВСУ атаковать беспилотником Курскую область. По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили один украинский БПЛА.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.