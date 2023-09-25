Жители Геленджика начали бояться выходить из дома из-за диких кабанов

Жители Геленджика пожаловались на гуляющих по улицам города диких кабанов. Об этом сообщает Telegram-канал »Супер Новости Новороссийска».

По информации Telegram-канала, дикие кабаны свободно гуляют вокруг жилых домов даже в дневное время. Жители боятся выходить из дома в связи с опасностью, которую могут представлять животные.

На кадрах очевидца видно, как дикие кабаны гуляют возле припаркованных автомобилей. После этого животные перебегают дорогу и направляются дальше.

В октябре 2022 года в Татарстане из-за дикого кабана на дороге произошла автомобильная авария. Водитель совершил наезд на животное, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной.

Ранее в Хабаровском крае запретили охоту на кабанов.