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Россиянам могут разрешить получать госуслуги по загранпаспортам

Медведев: в РФ прорабатывается возможность оказания госуслуг по загранпаспортам

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Depositphotos

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что власти проработают возможность для граждан использовать заграничные паспорта для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг. Соответствующее заявление он сделал по итогам заседания комиссии Совбеза по вопросам миграционной политики.

«Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг», — заявил Медведев.

До этого президент Владимир Путин приравнял сведения о документах на «Госуслугах» к предоставлению бумажной версии паспорта. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Как утверждал ранее глава Минцифры Максут Шадаев, технология безопасна, согласована с ФСБ и позволяет в «80% бытовых случаев» использовать данные со смартфона. Что известно о цифровых паспортах и какие есть риски у нововведения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Госуслуги» предупредили о новых правилах входа в аккаунт с 1 октября 2023 года.

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