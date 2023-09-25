Россиянам могут разрешить получать госуслуги по загранпаспортам

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что власти проработают возможность для граждан использовать заграничные паспорта для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг. Соответствующее заявление он сделал по итогам заседания комиссии Совбеза по вопросам миграционной политики.

«Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг», — заявил Медведев.

До этого президент Владимир Путин приравнял сведения о документах на «Госуслугах» к предоставлению бумажной версии паспорта. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Как утверждал ранее глава Минцифры Максут Шадаев, технология безопасна, согласована с ФСБ и позволяет в «80% бытовых случаев» использовать данные со смартфона. Что известно о цифровых паспортах и какие есть риски у нововведения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Госуслуги» предупредили о новых правилах входа в аккаунт с 1 октября 2023 года.