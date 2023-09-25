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Врач перечислила продукты, которые помогут мужчинам поддерживать либидо

Врач Бурдакова: мясо, орехи и специи помогут мужчинам поддерживать либидо

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Разнообразный и сбалансированный рацион может положительно влиять на мужскую половую функцию за счет поддержания половых гормонов на достаточном уровне. Об этом RuNews24 рассказала ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО Виолетта Бурдакова.

«Считается, что для этого есть определенные продукты, в том числе животного происхождения, так как они богаты белками (мясо, птица, рыба, морепродукты, молоко), а также растительная пища, богатая аминокислотами и минералами (орехи, растительное масло, зерновые и бобовые, овощи и фрукты), плюс некоторые пряности и специи (имбирь, кардамон, корица, тмин)», — перечислила специалист.

Бурдакова посоветовала мужчинам обратиться к врачу-урологу-андрологу, если у них появились признаки нарушения сексуальной функции. Врач при необходимости направит на обследование к другим специалистам, заключила она.

Врач-уролог, андролог, руководитель клиники «Атлас» на Серпуховском Валу Константин Антонов до этого говорил, что нарушения потенции не рекомендуется лечить натуральными или синтетическими афродизиаками из-за низкой эффективности этих веществ и возможных заболеваний, которые нуждаются в диагностике.

Ранее психолог дал советы, как мужчине простимулировать сексуальное желание в браке.

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