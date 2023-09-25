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В Москве рабочие застряли в строительной люльке на 37-м этаже

«Осторожно, Москва»: на юго-западе столицы сорвалась строительная люлька

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Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

На юго-западе города сорвалась строительная люлька, в которой были рабочие, они застряли на фасаде дома на 37-м этаже. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Согласно открытым источникам, инцидент произошел в районе ЖК «Архитектор» по адресу: улица Академика Волгина, вл. 2.

«Двое мужчин, которые работали на высоте, сейчас находятся на уровне 37-го этажа и держатся за балку, стоя на выступе», — говорится в публикации издания.

В настоящий момент неизвестно, из-за чего произошел обрыв люльки.

«Коллеги рабочих на стройке на Академика Волгина организовали спасательную операцию: они пытаются подвести кран к мужчинам...», — подчеркнули в СМИ.

До этого в доме в Зеленограде обрушились строительные леса, пострадали двое рабочих. Тогда на место оперативно прибыли спасатели.

Ранее на востоке Москвы рабочий упал на стройке с девятого этажа.

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