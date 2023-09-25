Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сыровар Сирота о бывшей жене: «рублевские жены могли брать у нее уроки разорения мужей»

Сыровар Сирота опроверг обвинения своей бывшей жены об алиментах

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Бывшая супруга российского фермера-сыровара Олега Сироты Пелагея, которая обвинила его, в том числе, в уменьшении суммы алиментов на их общих детей, хочет выставить его человеком, «ушедшим от бедной матери четверых детей к разлучнице-секретарше». Об этом он рассказал kp.ru.

«Однако на деле, конечно, все совершенно иначе. Я не уходил из семьи к кому-то. Я ушел от Полины, брак для которой к 20-му году стал источником денег и развлечений без понимания необходимости поддержки друг друга и воспитания детей матерью, а не няньками. Вываливать подробности не буду и не хочу, не хочу ей уподобляться», — сказал сыровар.

Он назвал ложью все обвинения бывшей супруги. По его мнению, Пелагея пытается манипулировать общественным мнением, чтобы «надавить» на супруга и получить деньги «на комфортную и роскошную жизнь». Фермер отметил, что экс-супруга заставила его подписать соглашение по алиментам на своих условиях и сейчас оно было изменено по судебному иску.

Сирота уточнил, что большую часть из перечисленных им алиментов Пелагея тратила не на детей, а на отдых, садовника, личного водителя. По его словам, денежный вопрос зачастую был причиной ссор супругов, когда они были в браке.

«Несмотря на длинные платья и образ такой домашней девочки, выбравшись из-под опеки мамы, бывшая супруга требовала себе такие деньги и размах, что даже рублевские жены могли бы брать у нее уроки разорения мужей», — сказал Сирота.

В 2021 году супруги сообщили о разводе, тогда они оба отмечали, что пытаются сохранить дружеские и человеческие отношения. Пара поженилась в 2010 году. В браке у них родилось четыре ребенка — три дочери и сын.

Ранее рэпер Гуф опроверг домыслы о воссоединении с бывшей женой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях