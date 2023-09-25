Сыровар Сирота о бывшей жене: «рублевские жены могли брать у нее уроки разорения мужей»

Бывшая супруга российского фермера-сыровара Олега Сироты Пелагея, которая обвинила его, в том числе, в уменьшении суммы алиментов на их общих детей, хочет выставить его человеком, «ушедшим от бедной матери четверых детей к разлучнице-секретарше». Об этом он рассказал kp.ru.

«Однако на деле, конечно, все совершенно иначе. Я не уходил из семьи к кому-то. Я ушел от Полины, брак для которой к 20-му году стал источником денег и развлечений без понимания необходимости поддержки друг друга и воспитания детей матерью, а не няньками. Вываливать подробности не буду и не хочу, не хочу ей уподобляться», — сказал сыровар.

Он назвал ложью все обвинения бывшей супруги. По его мнению, Пелагея пытается манипулировать общественным мнением, чтобы «надавить» на супруга и получить деньги «на комфортную и роскошную жизнь». Фермер отметил, что экс-супруга заставила его подписать соглашение по алиментам на своих условиях и сейчас оно было изменено по судебному иску.

Сирота уточнил, что большую часть из перечисленных им алиментов Пелагея тратила не на детей, а на отдых, садовника, личного водителя. По его словам, денежный вопрос зачастую был причиной ссор супругов, когда они были в браке.

«Несмотря на длинные платья и образ такой домашней девочки, выбравшись из-под опеки мамы, бывшая супруга требовала себе такие деньги и размах, что даже рублевские жены могли бы брать у нее уроки разорения мужей», — сказал Сирота.

В 2021 году супруги сообщили о разводе, тогда они оба отмечали, что пытаются сохранить дружеские и человеческие отношения. Пара поженилась в 2010 году. В браке у них родилось четыре ребенка — три дочери и сын.

Ранее рэпер Гуф опроверг домыслы о воссоединении с бывшей женой.