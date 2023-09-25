В Казахстане ужесточат условия получения удостоверяющих личность документов

В Казахстане с будущего года начнет действовать обязательная дактилоскопическая регистрация граждан при получении удостоверяющих личность документов, заявил старший инспектор комитета миграционной службы Министерства внутренних дел республики Нуржан Джанабаев. Об этом сообщает РИА Новости.

«С первого января 2024 года вводится обязательная дактилоскопическая регистрация граждан при получении паспорта и удостоверения личности», — уточнил Джанабаев.

Как добавил старший инспектор комитета миграционной службы МВД Казахстана, дактилоскопическая регистрация является способом получения информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев.

Известно, что дактилоскопическая регистрация затронет всех граждан Казахстана и постоянно проживающих в республике иностранцев, кроме детей в возрасте до 12 лет. В случае отказа от процедуры может последовать административная ответственность, предупредил Джанабаев.

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