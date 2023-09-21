В Кремле заявили о проведении следствия после гибели российских миротворцев в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении следственных действий после гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, решение о привлечении следователей обговаривалось во время телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Песков уточнил, что со стороны Баку были «принесены извинения», были отстранены от исполнения обязанностей «некоторые люди», также есть задержанные.

«Мы пока не знаем все детали, но по крайней мере ведется следствие», — заключил пресс-секретарь Кремля.

Вечером 21 сентября Минобороны России сообщило, что при обстреле в Нагорном Карабахе погиб замкомандующего российского миротворческого контингента в регионе Иван Ковган.

По данным мурманского издания «Би-порт», военный скончался 20 сентября в результате обстрела во время возвращения с наблюдательного поста российских миротворцев в районе населенного пункта Джанятаг.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.