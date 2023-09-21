Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили о проведении следствия после гибели российских миротворцев в Карабахе

Песков сообщил о проведении следствия после гибели миротворцев РФ в Карабахе

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении следственных действий после гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, решение о привлечении следователей обговаривалось во время телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Песков уточнил, что со стороны Баку были «принесены извинения», были отстранены от исполнения обязанностей «некоторые люди», также есть задержанные.

«Мы пока не знаем все детали, но по крайней мере ведется следствие», — заключил пресс-секретарь Кремля.

Вечером 21 сентября Минобороны России сообщило, что при обстреле в Нагорном Карабахе погиб замкомандующего российского миротворческого контингента в регионе Иван Ковган.

По данным мурманского издания «Би-порт», военный скончался 20 сентября в результате обстрела во время возвращения с наблюдательного поста российских миротворцев в районе населенного пункта Джанятаг.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях