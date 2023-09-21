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В Красноярском крае неделю разыскивают сбежавшую из дома рысь

В Красноярском крае сбежавшая из дома рысь напала на человека

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В Лесосибирске профильные службы разыскивают рысь с ошейником. Об этом сообщает служба ГО и ЧС города.

Хищницу заметили в районе Мирный, по территории города она передвигается уже около недели. По предварительной информации, животное было домашним и не проявляет агрессии возле людей. Тем не менее, если напасть на рысь, она атакует в ответ. Так произошло с мужчиной, который ранее попытался ее поймать.

«Просьба к жителям города при обнаружении данного животного не приближаться к нему в целях безопасности», — сообщается в публикации.

На данный момент хищницу ищут в том числе и специалисты Центра охраны дикой природы «Инстинкт».

Ранее в Красноярском крае медведь напал на сборщика орехов.

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