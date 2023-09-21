В Госдуме призвали ввести налоговые льготы для сотрудников предприятий ОПК

Работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, имеющие стаж от 15 лет, должны иметь право на налоговые льготы, считает депутат Госдумы Василий Власов. Предложение о предоставлении таким сотрудникам мер поддержки при расчетах земельных и имущественных налогов он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, передает RT со ссылкой на копию документа.

В последнее время предприятиям ОПК уделяется в России особое внимание, напомнил в своем обращении депутат. В том числе в приоритете государства создание условий, необходимых для привлечения в отрасль квалифицированных специалистов.

Распространить на сотрудников предприятий ОПК программу льготной дальневосточной ипотеки на заседании Военно-промышленной комиссии предложил президент Владимир Путин, призвав при этом не учитывать возрастные и семейные характеристики работников, напомнил Власов. На этом фоне, по его мнению, важной мерой поддержки могли бы стать и налоговые льготы.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в ст. 391, 407 Налогового кодекса Российской Федерации в части возможности распространения на граждан, имеющих стаж работы на оборонно-промышленных предприятиях не менее 15 лет, льгот при земельном и имущественном налогообложении», — говорится в обращении депутата.

Напомним, Путин на заседании также отмечал, что предприятия ОПК наращивают производство не только военной техники для выполнения целей военной спецоперации, но и гражданской продукции, пользующейся большим спросом.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал «взбодрить» руководителей предприятий ОПК, зачитав им телеграммы Иосифа Сталина.