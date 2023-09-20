В России назвали процент не желающих жить по законам страны мигрантов

В РФ множество мигрантов не желают жить по российским законам и предпочитают шариат. Это выяснили специалисты Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), заявил глава службы Игорь Баринов. Об этом сообщает ТАСС.

Анонимный опрос, который провели сотрудники ФАДН среди мигрантов, показал, что почти половина — свыше 43% из респондентов предпочитают шариат, то есть религиозное право, вместо установленных на территории Российской Федерации светских законов. При этом 43,5% хотят жить согласно порядкам, установленным у них на родине, игнорируя сложившиеся в России общественные устои. 24% опрошенных готовы участвовать в протестах, чтобы отстаивать право жить в РФ по нормам шариата. 15,3% респондентов готовы принимать участие в незаконных политических акциях мигрантов.

Шариат предусматривает точное следование нормам, которые установлены в Коране. Этот вид правосудия предполагает в том числе наказания за преступления против нравственности и «общественного порядка».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что к ситуации с притоком мигрантов необходимо подходить аккуратно, так как нельзя допустить появления гетто в РФ.

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