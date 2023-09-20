Песков заявил, что Путин может провести совещание по ситуации с COVID-19 при необходимости

Президент России Владимир Путин может поднять вопрос о ситуации с коронавирусом на одном из совещаний и выслушать доклады в случае необходимости. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что регионы страны прибегают к своим полномочиям при выстраивании работы на фоне сезонной эпидемиологической обстановки.

По словам Пескова, сейчас уже понятно, что каждый сезон будет рост заболеваемости коронавирусом, но с ним нужно нормально жить, это не должно никак сказываться на работу или учебу граждан.

Пандемия коронавируса официально закончилась, но сам COVID-19 продолжает мутировать. В августе был зафиксирован его новый вариант — штамм «пирола». По заявлению Роспотребнадзора, он отличается большей, чем предыдущие, заразностью. Главврач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин рассказал «Газете.Ru», ожидается ли еще одна пандемия, почему кто-то переболел много раз, а кто-то — ни одного, и как лечиться от нового штамма коронавируса.

Ранее эксперты раскрыли уязвимые для нового штамма коронавируса группы в России.